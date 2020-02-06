Экономика
Вести.RuПотанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян. Потанин с состоянием в 25,1 миллиарда долларов оттеснил с первого места Леонида Михельсона — совладельца "НОВАТЭКа" и "СИБУРа", сообщил Forbes.
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Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
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Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
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В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
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Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
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Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
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МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
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Экономика
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В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
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«Спорт-Экспресс»: «Зенит» не отпустит Кокорина в «Балтику»
Происшествия
В Ялте волна смыла двух человек с причала, они погибли
В районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте гигантская волна смыла в море находившихся на причале мужчину и девушку.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Армия и оружие
Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Общество
Крымские власти передумали вводить график подачи воды в Симферополе
В правительстве Крыма вечером заявили, что такой необходимости нет Крымские власти передумали вводить график подачи воды в Симферополе.
Общество
Первый канал обвинил Трампа в эпидемии коронавируса
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Армия и оружие
ПВО Сирии отражает ракетную атаку над Дамаском
Экономика
В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%
В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Политика
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2»
США собираются ввести новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток-2», которые затронут европейские кампании, сообщает Handelsblatt.
Политика
В Барнауле пройдет второй этап конкурса на пост главы Барнаула
Все девять перешли ко второму этапу, в рамках которого состоятся встречи с комиссией по очереди.