Экономика

Вести.RuВести.RuПотанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян. Потанин с состоянием в 25,1 миллиарда долларов оттеснил с первого места Леонида Михельсона — совладельца "НОВАТЭКа" и "СИБУРа", сообщил Forbes.
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с чего всё началось

В списке богатейших россиян сменился лидер

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. В глобальном рейтинге, составляемом ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.
Forbes07:04

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Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

RT на русском07:59

Потанин вышел на первое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes

РБК07:54

Forbes опубликовал список богатейших россиян

РИА Новости07:21

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

ТАСС07:27

Потанин и Алекперов обошли Михельсона в списке Forbes

Коммерсантъ07:50

В списке богатейших россиян сменился лидер

Forbes07:04

В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

URA.Ru06:57
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Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

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Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

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В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

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Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
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Армия и оружие

Армия Сирии вошла в город Саракиб в Идлибе

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Вестник Кавказа вчера в 13:34
Общество

Пробывшую пять лет в медцентре девочку передали органам опеки

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Общество

Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
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Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и летит на Землю

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся космонавт Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук и Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции.
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Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
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Политика

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
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Экономика

В Госдуму внесли законопроекты о льготах для инвесторов в Арктике

Кабмин внес в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, которые предусматривают льготы для инвесторов, планирующих реализовать на арктических территориях новые проекты.
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Происшествия

У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
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Политика

Трамп заявил о своем вечном президентстве после провала импичмента

Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента по первой и второй статье. Об этом стало известно из трансляции заседания.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
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Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
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Транспорт

В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»

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Любовь Успенская ответила на вопрос о своей пенсии

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Армия и оружие

Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
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Происшествия

В массовом ДТП в Красноярском крае столкнулись около 30 автомобилей

Причиной аварии стал густой туман и несоблюдение дистанции. Массовое ДТП сегодня утром произошло в Красноярском крае.
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Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье

"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

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