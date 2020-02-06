Экономика

Вести.RuВести.RuПотанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян. Потанин с состоянием в 25,1 миллиарда долларов оттеснил с первого места Леонида Михельсона — совладельца "НОВАТЭКа" и "СИБУРа", сообщил Forbes.
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В списке богатейших россиян сменился лидер

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. В глобальном рейтинге, составляемом ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.
Forbes07:04

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Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

RT на русском07:59

Потанин вышел на первое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes

РБК07:54

В списке богатейших россиян сменился лидер

Forbes07:04

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

ТАСС07:27

Forbes опубликовал список богатейших россиян

РИА Новости07:21

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Коммерсантъ07:50

В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

URA.Ru06:57
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Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут аналог Google Play

Китайские производители Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют усилия для создания платформы для разработчиков за пределами Китая.
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На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Начало – в 19:30 по московскому времени.
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В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
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Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России

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Сообщается, что российский клуб обсуждает с "Бордо" вариант аренды 23-летнего нападающего с опцией выкупа за 8 млн евро.
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Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»

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Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

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Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
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Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
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Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
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