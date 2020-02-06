Экономика
BFM.ruПотанин возглавил список богатейших россиян
Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. За последний день его состояние выросло на 461 млн долларов.
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Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Политика
Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Здоровье
В Зее приостановили объединение больницы и стоматологии
Василий Орлов подчеркнул, что прокуратура возбудила два уголовных дела — одно по нецелевому использованию средств в стоматологии, другое касается Зейской районной больницы.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Общество
Минкультуры Татарстана объяснило свадьбу дочери министра в музее
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова 2 февраля устроила свадьбу дочери в галерее современного искусства (выставочная площадка Государственного музея изобразительных искусств Татарстана), который в день торжества был закрыт по техническим причинам.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Авто
Названы главные конкуренты KIA Seltos на российском рынке
Уже в скором времени россияне получат возможность приобрести новый кроссовер Seltos от южнокорейского бренда Kia.
Экономика
Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику
Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
Происшествия
В Ялте человека смыло в штормящее море
Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах
Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Здоровье
Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом
Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Футбол
«Зенит» обыграл грузинский «Сабуртало»
В четверг, 6 февраля, петербургский «Зенит» обыграл грузинский «Сабуртало» в товарищеском матче.
Хоккей
Кучеров отметился голом и передачей в 500-м матче в НХЛ
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Шоу-бизнес
Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с пневмонией
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Политика
РБК: два замминистра спорта написали заявления об увольнении
Заместитель министра спорта Сергей Косилов и статс-секретарь—заместитель министра спорта Надежда Ерастова покинут свои должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Космос
NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек
Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Происшествия
В Новосибирской области мужчина погиб из-за упавшего с крыши снега
По предварительным данным, 84-летний мужчина чистил снег у подъезда, и в этот момент на него упала снежная масса с крыши дома.