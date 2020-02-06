Экономика

BFM.ruBFM.ruПотанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. За последний день его состояние выросло на 461 млн долларов.
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Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

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Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
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Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова 2 февраля устроила свадьбу дочери в галерее современного искусства (выставочная площадка Государственного музея изобразительных искусств Татарстана), который в день торжества был закрыт по техническим причинам.
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Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
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Названы главные конкуренты KIA Seltos на российском рынке

Уже в скором времени россияне получат возможность приобрести новый кроссовер Seltos от южнокорейского бренда Kia.
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Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику

Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
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В Ялте человека смыло в штормящее море

Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
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Вера Брежнева отметила день рождения в горах

Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
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РИА Новости вчера в 19:42
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Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

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Чемпион UFC Адесанья разобрал бой Джона Джонса и Доминика Рейеса

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Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
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В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
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Кучеров отметился голом и передачей в 500-м матче в НХЛ

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Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
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Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
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Заместитель министра спорта Сергей Косилов и статс-секретарь—заместитель министра спорта Надежда Ерастова покинут свои должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
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NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

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Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.
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Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
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По предварительным данным, 84-летний мужчина чистил снег у подъезда, и в этот момент на него упала снежная масса с крыши дома.
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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