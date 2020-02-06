Экономика

BFM.ruBFM.ruПотанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. За последний день его состояние выросло на 461 млн долларов.
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Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max.
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Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Николай Ларин: «Чертаново» хочет выйти в РПЛ и играть на главной арене «Лужников»

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Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»

По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
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Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
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Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС

Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
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Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

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Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Российская модель финансирования науки является неэффективной и "противоречит не только глобальным трендам, но и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в докладе СП.
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В прошлом году Польша импортировала около 19 млн тонн угля, свыше 70% этого объема приходится на поставки из РФ.
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Провалившийся в Петербурге под лед школьник находится в реанимации

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