Экономика
BFM.ruПотанин возглавил список богатейших россиян
Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. За последний день его состояние выросло на 461 млн долларов.
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Происшествия
Установлен заказчик поджога Никулинского суда в Москве
В Москве установлен и объявлен в розыск непосредственный заказчик поджога в здании Никулинского суда.
Происшествия
У берегов Эстонии затонуло российское судно
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Путин предложил Лукашенко «кашку» на воде
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи в формате рабочего завтрака.
Политика
Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
Общество
Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн
Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе банка "Траст".
Происшествия
Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск
Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Культура
Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны на HBO Max
Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд
Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде
На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Футбол
Николай Ларин: «Чертаново» хочет выйти в РПЛ и играть на главной арене «Лужников»
Василий Иванов: «Нет смысла идти в РПЛ без серьезного спонсора» Бюджет под премьер-лигу увеличивать не надо — Николай Юрьевич, «Чертаново» идет в ФНЛ в зоне стыковых матчей.
Политика
Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»
По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Культура
Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском
Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Политика
В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС
Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в рамках Евротура
Россия - Финляндия Хельсинки / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура со счетом 0:3. Российские хоккеисты под руководством Алексея Кудашова пропустили в свои ворота 3 шайбы в начале первого периода.
Экономика
Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки
Российская модель финансирования науки является неэффективной и "противоречит не только глобальным трендам, но и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в докладе СП.
Происшествия
Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Общество
Польша отказалась от закупок угля в России
В прошлом году Польша импортировала около 19 млн тонн угля, свыше 70% этого объема приходится на поставки из РФ.