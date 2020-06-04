Общество

ДождьДождьПотанин потерял за день 1,5 млрд долларов после аварии в Норильске

Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина за день сократилось на 1,5 миллиарда долларов из-за обвала котировок компании. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.
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Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

ТАСС11:31

Потанин после утечки топлива в Норильске за день потерял $1,4 млрд

РБК11:23

Forbes: Потанин потерял за день $1,6 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Ведомости10:26

Потанин потерял $1,5 млрд за день на фоне аварии на ТЭЦ в Норильске

Коммерсантъ10:52

Потанин потерял за день $1,6 миллиарда после аварии в Норильске

РИА Новости10:42

После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

Вести.Ru10:55

Владимир Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Forbes09:33
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Происшествия

На Невском проспекте Петербурга студенту выстрелили в голову

В центре Петербурга, на Невском проспекте, у дома 137, произошел групповой конфликт, в ходе которого неизвестный выстрелил в голову прохожему из травматического пистолета и скрылся.
Что происходит 11:27
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Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru 15:04
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Происшествия

Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн

В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
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Общество

Трамп заявил, что хочет увеличить финансирование полиции

Вашингтон, 4 июня 2020, 23:56 — REGNUM Радикальные левые демократы предлагают сократить финансирование полиции, но в противоположность им надо выделить больше денег на полицию, заявил 4 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 16:56
Общество

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
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Происшествия

Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
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Культура

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
30
Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru 15:14
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Автоспорт

Рассматривается возможность проведения в Сочи гонок «Формулы-1»

В пресс-службе «Росгонок» агентству «Интерфакс» сообщили о том, что рассматривается возможность провести в Сочи два этапа гонок вместо одного.
Югополис 09:32
Футбол

Главный тренер «Спартака» провел первую тренировку после карантина

РИА Новости 13:51
Политика

Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд

Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
Коммерсантъ 13:28
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Политика

Захарова оценила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в беседе с РИА Новости заявление американского генпрокурора Уильяма Барра о протестах в США.
RT на русском 14:20
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
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Политика

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Крыма и Кубани

АБН 00:25
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид

В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
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Экономика

Запасы зерна в госфонде могут увеличить более чем втрое

Оператор зерновых интервенций - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) - прорабатывает с Минсельхозом вопрос о формировании запасов зерна в размере 6 млн тонн, рассказал в интервью "РГ" генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев.
Российская газета вчера в 03:14
Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Происшествия

В детском саду воспитательница задушила подушкой плачущего ребенка

В детском саду воспитательница задушила подушкой плачущего маленького ребенка.
Evo-rus.com 15:25
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Футбол

Легенда «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива»

Бывший футболист испанской "Барселоны" Хосе Мари Бакеро в скором времени может занять должность технического директора в московском "Локомотиве".
Вести.Ru 16:55
Общество

Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей

Эксперты зафиксировали уменьшение уровня тревожности среди российских потребителей: он по-прежнему высок, однако уже с апреля наблюдается тенденция к развороту тренда.
РБК 17:00
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина рассказала, какие виды рака стали самыми распространенными в 2019 году в России.
Вечерний курьер вчера в 11:47
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Общество

Уточнена стоимость российского беспилотника «Охотник»

Дни24 12:07
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Футбол

«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»

Петербургский «Зенит» сегодня, 4 июня, завершает трансляцию серии плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.
Нева Спорт 06:11
Армия и оружие

Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина

Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия 13:27
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Происшествия

Глава «Российской венчурной компании» задержан

Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM 16:03
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Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
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