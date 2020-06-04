Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина за день сократилось на 1,5 миллиарда долларов из-за обвала котировок компании. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.

Потанин потерял за день 1,5 млрд долларов после аварии в Норильске

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