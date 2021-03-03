23 февраля активисты отделения «Молодой гвардии Единой России» возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных, захороненных на кладбище поселка Мостострой, а также почтили память Героя Советского Союза Анатолия Пузикова.
«Во исполнение требований действующего законодательства РФ 3 марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый А.В.Васильевой», — сообщили в пресс-службе.
Китай ставит перед собой планы на XIV пятилетку Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — высший законодательный орган КНР — открывает в пятницу в Пекине ежегодную сессию, на которой будет обнародована новая стратегия развития страны.