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Потанин заявил о стабилизации ситуации с затоплением рудников к 9 марта

9 марта будут определены те объемы производства, которые находятся «под риском», сказал Потанин.В источнике
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«Норникель» разработал план скорейшего восстановления ситуации на рудниках

Lenta.ruвчера в 12:26

Потанин назвал сроки стабилизации ситуации на аварийных рудниках «Норникеля»

Взгляд.рувчера в 07:35

Потанин заявил о стабилизации ситуации с затоплением рудников к 9 марта

РБКвчера в 09:22

«Норникель» намерен стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках к 9 марта

Известиявчера в 08:09

Простой «Таймырского» и «Октябрьского» дорого обойдется

Коммерсантъвчера в 12:57

«Норникель» планирует к 9 марта стабилизировать ситуацию на рудниках

Интерфаксвчера в 07:28

Снижение акций «Норникеля» превысило 2% на заявлении Потанина о двух подтопленных рудниках

ТАССвчера в 07:13
Интересное

Руководитель молодогвардейцев извинился за цветы на могиле солдат Гитлера в Орске

23 февраля активисты отделения «Молодой гвардии Единой России» возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных, захороненных на кладбище поселка Мостострой, а также почтили память Героя Советского Союза Анатолия Пузикова.
56orb.ruвчера в 01:12

Минюст включил «Альянс врачей» в реестр НКО-иноагентов

«Во исполнение требований действующего законодательства РФ 3 марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый А.В.Васильевой», — сообщили в пресс-службе.
Ведомостивчера в 06:30

Китай ставит перед собой планы на XIV пятилетку

Китай ставит перед собой планы на XIV пятилетку Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — высший законодательный орган КНР — открывает в пятницу в Пекине ежегодную сессию, на которой будет обнародована новая стратегия развития страны.
Коммерсантъ17:11