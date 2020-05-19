Экономика
Народные новостиБанк России видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки
Политика Центробанка РФ по снижению ключевой ставки может быть продолжена для поддержания бизнеса в период пандемии COVID-19. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила в рамках видеосовещания с президентом Владимиром Путиным.
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Мы уже снижали ключевую ставку, и если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки для того, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры.
— Эльвира Набиуллина, российский политикLive24 19 мая в 10:07
с чего всё началось
Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержания экономики при снятии ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.ТАСС19 мая в 09:08
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