Экономика

ПРАЙМПРАЙМБанк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы РФ. ЦБ в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.
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Эльвира Набиуллина
Мы уже снижали ключевую ставку, и если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки для того, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры.
— Эльвира Набиуллина, российский политикLive24 19 мая в 10:07
с чего всё началось

ЦБ видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки экономики

Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержания экономики при снятии ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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