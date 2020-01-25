Космос

Lenta.ruLenta.ruНАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Космическое тело имеет диаметр от 440 до 990 метров.
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NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны. Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.
РИА Новостивчера в 19:56

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Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Газета.Ruвчера в 19:05

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URA.Ruвчера в 23:17

НАСА сообщило о приближающемся к Земле астероиде

Аргументы и Фактывчера в 21:12
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По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
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Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
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Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

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RT на русском вчера в 06:57
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Red Bull не собирается покупать «Спартак»

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ТАСС вчера в 23:48
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В Великобритании ждут от российского президента Владимира Путина больше деталей о проведении саммита с лидерами пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН.
Телеканал 360° 23 января в 20:03
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Биннингтон обошел Василевского по сейвам на мастер-шоу Матча звезд НХЛ

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С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".
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Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки появления опухоли в лёгких.
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В Екатеринбурге тушат пожар в двухэтажном административном здании. На первом этаже горят складские помещения.
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В Сети появилась новая запись «прослушки» c совещания премьера Украины

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Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

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