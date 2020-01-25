Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны. Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.

с чего всё началось

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Космическое тело имеет диаметр от 440 до 990 метров.

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

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