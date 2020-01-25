Космос

Газета.RuГазета.RuПотенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Космическое агентство НАСА выпустило предупреждение о надвигающемся на планету огромном астероиде с номером 163373, передает РИА "Новости". Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
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NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны. Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.
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Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

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