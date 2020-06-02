Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250—570 метров, в субботу сблизится с Землей, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. На минимальном расстоянии от нашей планеты он пролетит 6 июня в 6.20 мск.

с чего всё началось

Предполагается, что 6 июня в 6.20 мск он пройдет на минимальном расстоянии от планеты. Как отметили в NASA, астероид пролетит от планеты в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Однако его все равно считают потенциально опасным, так как траектория небесного тела пересекает орбиту Земли.

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