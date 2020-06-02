Космос

Газета.RuГазета.RuПотенциально опасный астероид подлетает к Земле

Предполагается, что 6 июня в 6.20 мск он пройдет на минимальном расстоянии от планеты. Как отметили в NASA, астероид пролетит от планеты в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Однако его все равно считают потенциально опасным, так как траектория небесного тела пересекает орбиту Земли.
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В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Известия22:08

В НАСА сообщили о приближении астероида к Земле

Российская газета20:31

NASA: опасный астероид приближается к Земле

News.ru20:42

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru20:41

В NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида

РБК21:48

NASA сообщило о приближающемся к Земле потенциально опасном астероиде

РЕН ТВ20:05

Потенциально опасный астероид летит к Земле

РИА Новости20:03
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