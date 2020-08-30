Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 1 сентября
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Специалисты NASA заявили о том, что к Земле летит потенциально опасный астероид 2011 ES4, который максимально приблизится к планете во вторник, 1 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства. Размер небесного тела составляет от 22 до 49 метров.В источнике
С чего всё началось
Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размерами от 22 до 49 метров 1 сентября пройдет близ Земли на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны, сообщает НАСА.
РИА Новости20:04
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