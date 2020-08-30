Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 1 сентября

Специалисты NASA заявили о том, что к Земле летит потенциально опасный астероид 2011 ES4, который максимально приблизится к планете во вторник, 1 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства. Размер небесного тела составляет от 22 до 49 метров.