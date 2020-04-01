Коронавирус

REGNUMREGNUMПотери ПФР и ФОМС могут быть больше: если экономика не восстановится

Как сообщало ИА REGNUM, потери Пенсионного фонда России и ФОМС из-за пандемии коронавируса могут достичь 2,5 трлн рублей.
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