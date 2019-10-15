Финансы
Pravda.RuBloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд
По подсчетам Bloomberg, РФ потеряла $7,7 миллиарда в валютных резервах после того, как приняла решение заменить доллары на евро, юани и золото. Данная цифра актуальная на март этого года, более поздние данные не были опубликованы.
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Bloomberg оценил в $7,7 млрд потери России от первого года дедолларизации
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