По подсчетам Bloomberg, РФ потеряла $7,7 миллиарда в валютных резервах после того, как приняла решение заменить доллары на евро, юани и золото. Данная цифра актуальная на март этого года, более поздние данные не были опубликованы.

Bloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд

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