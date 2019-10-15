Финансы

РосбалтРосбалтПотери России от дедолларизации составили почти $8 млрд

Россия недополучила примерно $7,7 млрд за первый год «эксперимента» президента РФ Владимира Путина по сокращению доли доллара в золотовалютных резервах, подсчитало агентство Bloomberg.
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СМИ: Россия потеряла на дедолларизации $7,7 млрд

Коммерсантъ15 октября в 07:57

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов

Forbes15 октября в 03:49

Сколько Россия потеряла на отказе от доллара (спойлер: очень много)

РБК15 октября в 08:12

Экономисты подсчитали, сколько Россия потеряла из-за отказа от доллара

URA.Ru15 октября в 06:42

Bloomberg оценил в $7,7 млрд потери России от первого года дедолларизации

Ведомости15 октября в 05:50

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Lenta.ru15 октября в 07:47

Сколько стоил России уход от доллара?

Вести.Финанс15 октября в 01:59
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:49, Вашингтон
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Наталия Белохвостикова попала в реанимацию после операции на сердце

StarHit.ru вчера в 09:30
Общество

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
RT на русском вчера в 23:07
Происшествия

В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела несовершеннолетней в школе Новосибирска, сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.
ТАСС 01:18
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Музыка

Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России

Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru вчера в 10:26
Космос

«Бублик» для космоса

Ученые Самарского университета имени академика Королева разрабатывают инновационный солнечный парусник, который способен передвигаться в десять раз быстрее по сравнению с самыми скоростными действующими космическими зондами.
Российская газета 15 октября в 12:36
Происшествия

В Екатеринбурге пропавшая студентка ранее задерживалась полицией

REGNUM 00:54
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Происшествия

Минобороны взыскало с военного инструктора 12 млн за разбитый самолет

СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 10:18
Армия и оружие

Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии

Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело вчера в 09:00
Авто

Компания BMW рассекретила седан 2-Series Gran Coupe

Первый в мире BMW 2-Series Gran Coupe привносит концепцию четырехдверного купе в сегменте компактных автомобилей премиум-класса, которая уже пользуется успехом в автомобилях более высокого класса.
Тарантас Ньюс вчера в 01:10
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Здоровье

Врачи очередной российской больницы массово уволились

В челябинском горздраве уточнили, что с июня по октябрь из травмпункта ГКБ №6 уволились два врача, один из них остался в травмпункте на условиях внешнего совместительства.
Lenta.ru 00:01
Здоровье

Электронные сигареты могут признать менее вредными

У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Известия 15 октября в 19:26
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Телеканал 360° 01:39
Происшествия

Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах

Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Общество

Выявлено самое опасное место в квартире

Lenta.ru 01:13
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Единоборства

Американский боксёр скончался после нокаута в андеркарде боя Усика

Американский боксёр Патрик Дэй, находившийся в коме после нокаута, скончался в возрасте 27 лет.
Чемпионат 01:29
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Политика

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК вчера в 17:14
Гаджеты

WGPU — новый тип графического ускорителя от AMD и Samsung

Согласно инсайдерской информации, Samsung пригласит представителей прессы, чтобы официально анонсировать новую технологию графического ускорителя (GPU).
iXBT.com 01:28
Политика

Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой

Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Политика

Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
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