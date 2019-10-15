Финансы
РосбалтПотери России от дедолларизации составили почти $8 млрд
Россия недополучила примерно $7,7 млрд за первый год «эксперимента» президента РФ Владимира Путина по сокращению доли доллара в золотовалютных резервах, подсчитало агентство Bloomberg.
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Bloomberg оценил в $7,7 млрд потери России от первого года дедолларизации
Ведомости15 октября в 05:50
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:49, Вашингтон
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