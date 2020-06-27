София Ротару больше других артистов пострадала из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал ее концертный директор Сергей Лавров. После снятия ограничений российские звезды уже начали потихоньку возвращаться к работе.

с чего всё началось

Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать. София Михайловна находится в Киеве. И у нее физически нет возможности вылететь в Москву из-за закрытия границ.

По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.

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