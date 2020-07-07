Экономика

Байкал-DailyБайкал-DailyПотери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала о результатах работы правительства за 2019 год. Во время выступления он рассказал о потерях, которые несёт бюджет республики из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Бюджет больше, зарплата выше, безработных меньше

Первое альтернативное телевидение05:44

Глава Бурятии представил доклад о работе правительства за прошлый год

Восток-Телеинформвчера в 23:39

Депутат Хурала: «Приоритетность улучшения качества жизни в Бурятии видна»

Байкал Медиа Консалтинг05:48

В Бурятии растет добыча рассыпного золота на фоне падения добычи рудного

Номер один04:22

«Цифры колоссальные»: Игорь Марковец оценил отчёт главы Бурятии

Байкал-Daily06:36

Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»

Московский Комсомолец Улан-Удэ05:21

Глава Бурятии выступил с отчетом о проделанной работе

Ариг Ус07:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган устроили романтичную фотосессию в лесу

Paparazzi.ru 07:05
Энергетика

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.
Интерфакс 05:13
69
Политика

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Cоветника генерального директора «Роскосмоса» по информационной политике и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ в Москве по подозрению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:26
Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
284
Футбол

«Краснодар» оштрафован на 270 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

"Краснодар" оштрафован на 270 тысяч рублей по итогам матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу с петербургским "Зенитом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:18
Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
5
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
107
Армия и оружие

В ООН считают, что США нарушили международное право, убив Сулеймани

Убийство американцами генерала иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было незаконным, сообщила спецдокладчик ООН по вопросам досудебных казней Агьес Калламар.
ФАН 10:28
2
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
134
Футбол

Монструозный перф игрока «Севильи». Забил победный, потом встал в ворота и потащил на 11-й добавленной

Sport24.ru 06:00
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
2,1K
Армия и оружие

В Черное море вошла группа кораблей НАТО

В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
Вести.Ru 11:42
87
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
982
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
3,6K
Общество

Российская авиакомпания начала летать за границу

Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
5
Общество

Власти РФ ввели льготы на ряд услуг ЖКХ для поддержки населения

Российские власти внесли коррективы в порядок оплаты услуг ЖКХ из-за пандемии. Об этом рассказал адвокат Олег Сухов в беседе с журналистами.
Экономика сегодня вчера в 01:26
Общество

Способная достроить «Северный поток — 2» баржа вышла из немецкого порта

РИА Новости 11:48
Футбол

«Тамбов» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Тамбова» и «Ахмата» назвали стартовые составы на матч-открытие 27-го тура чемпионата России.
Metaratings 11:31
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
316
Экономика

Богатейшим странам мира предрекли рекордную безработицу

Уровень безработицы в развитых странах мира будет рекордным со времен Великой депрессии 1930-х годов, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Lenta.ru 11:51
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
336
Общество

ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
115
Шоу-бизнес

Меган Маркл ждет второго ребенка

По сообщению британского издания Life&Style Меган Маркл старается проводить больше времени гулять на свежем воздухе и приобретает в бутиках товары для маленького ребенка.
Территория новостей 11:13
5
Общество

Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом.
Lenta.ru 11:49
25
Происшествия

В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков

Lenta.ru вчера в 20:42
79
Общество

«Аэрофлот» отказался брать на борт вывозного рейса из Китая животных

МР7.ру вчера в 10:51
187
Здоровье

О выплатах медикам в «красной зоне», открытии садиков и выдаче дипломов. Куйвашев ответил на вопросы жителей

Фельдшера неотложной помощи работают в красной зоне, принимают всех больных с признаками ОРВИ, в апреле были больные с АТП, на которых предписание Минздрава не распространяется (взять мазки работники не имеют права), позже зафиксирована вспышка и у этих больных, был выявлен COVID-19.
Уральский рабочий 09:32
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,9K
Происшествия

Более 20 деревьев повалены в Москве из-за непогоды

ТАСС 11:50
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное