Экономика
Байкал-DailyПотери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала о результатах работы правительства за 2019 год. Во время выступления он рассказал о потерях, которые несёт бюджет республики из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Депутат Хурала: «Приоритетность улучшения качества жизни в Бурятии видна»
Байкал Медиа Консалтинг05:48
Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»
Московский Комсомолец Улан-Удэ05:21
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Энергетика
Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.
Интерфакс 05:13
Политика
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова
Cоветника генерального директора «Роскосмоса» по информационной политике и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ в Москве по подозрению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:26
Футбол
«Краснодар» оштрафован на 270 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»
"Краснодар" оштрафован на 270 тысяч рублей по итогам матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу с петербургским "Зенитом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:18
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Армия и оружие
В ООН считают, что США нарушили международное право, убив Сулеймани
Убийство американцами генерала иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было незаконным, сообщила спецдокладчик ООН по вопросам досудебных казней Агьес Калламар.
ФАН 10:28
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Футбол
Монструозный перф игрока «Севильи». Забил победный, потом встал в ворота и потащил на 11-й добавленной
Sport24.ru 06:00
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Армия и оружие
В Черное море вошла группа кораблей НАТО
В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
Вести.Ru 11:42
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Общество
Российская авиакомпания начала летать за границу
Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
Общество
Власти РФ ввели льготы на ряд услуг ЖКХ для поддержки населения
Российские власти внесли коррективы в порядок оплаты услуг ЖКХ из-за пандемии. Об этом рассказал адвокат Олег Сухов в беседе с журналистами.
Экономика сегодня вчера в 01:26
Футбол
«Тамбов» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Тамбова» и «Ахмата» назвали стартовые составы на матч-открытие 27-го тура чемпионата России.
Metaratings 11:31
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Экономика
Богатейшим странам мира предрекли рекордную безработицу
Уровень безработицы в развитых странах мира будет рекордным со времен Великой депрессии 1930-х годов, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Lenta.ru 11:51
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Общество
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл ждет второго ребенка
По сообщению британского издания Life&Style Меган Маркл старается проводить больше времени гулять на свежем воздухе и приобретает в бутиках товары для маленького ребенка.
Территория новостей 11:13
Общество
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом.
Lenta.ru 11:49
Происшествия
В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков
Lenta.ru вчера в 20:42
Общество
«Аэрофлот» отказался брать на борт вывозного рейса из Китая животных
МР7.ру вчера в 10:51
Здоровье
О выплатах медикам в «красной зоне», открытии садиков и выдаче дипломов. Куйвашев ответил на вопросы жителей
Фельдшера неотложной помощи работают в красной зоне, принимают всех больных с признаками ОРВИ, в апреле были больные с АТП, на которых предписание Минздрава не распространяется (взять мазки работники не имеют права), позже зафиксирована вспышка и у этих больных, был выявлен COVID-19.
Уральский рабочий 09:32
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42