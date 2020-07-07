Экономика
Байкал-DailyПотери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала о результатах работы правительства за 2019 год. Во время выступления он рассказал о потерях, которые несёт бюджет республики из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»
Московский Комсомолец Улан-Удэ05:21
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Культура
Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября
Агентство Москва 05:59
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Общество
В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков
В понедельник, 6 июля, в Атланте официально объявлено чрезвычайное положение, вызванное массовыми беспорядками среди граждан.
Evo-rus.com 04:07
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет вчера в 01:57
Кино
«Горький fest» объявил состав жюри
News.ru 07:16
Футбол
Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака»
Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.
Газета.Ru вчера в 13:26
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Происшествия
Бастрыкин считает Сушкевич и Белую убийцами новорождённого
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался по делу калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорождённого: в интервью он подтвердил версию следствия – они ввели ребёнку препарат в «заведомо токсичной дозе».
Русский Запад 08:30
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Космос
NASA намерены сбить направление астероида
ToDay News Ufa 05 июля в 08:22
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в интервью TVGuide о втором сезоне сериала "Ведьмак", который намечен к показу на 2021 год.
Ревизор.ру 08:31
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Происшествия
ФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.
Mockva.ru 07:12
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Технологии
Озвучена предполагаемая стоимость Sony PlayStation 5
Озвучена предполагаемая стоимость Sony PlayStation 5. Об этом стало известно из опроса компании "Nielsen".
Piter.tv 07:49
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02