Экономика

Байкал-DailyБайкал-DailyПотери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала о результатах работы правительства за 2019 год. Во время выступления он рассказал о потерях, которые несёт бюджет республики из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Бюджет больше, зарплата выше, безработных меньше

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В Бурятии растет добыча рассыпного золота на фоне падения добычи рудного

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Глава Бурятии представил доклад о работе правительства за прошлый год

Восток-Телеинформвчера в 23:39
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Культура

Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября

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У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски

Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
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Общество

В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков

В понедельник, 6 июля, в Атланте официально объявлено чрезвычайное положение, вызванное массовыми беспорядками среди граждан.
Evo-rus.com 04:07
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Газета.Ru 08:18
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет вчера в 01:57
Кино

«Горький fest» объявил состав жюри

News.ru 07:16
Футбол

Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака»

Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.
Газета.Ru вчера в 13:26
Шоу-бизнес

25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
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МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

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Известия 05:08
Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
Происшествия

Бастрыкин считает Сушкевич и Белую убийцами новорождённого

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался по делу калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорождённого: в интервью он подтвердил версию следствия – они ввели ребёнку препарат в «заведомо токсичной дозе».
Русский Запад 08:30
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Происшествия

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Космос

NASA намерены сбить направление астероида

ToDay News Ufa 05 июля в 08:22
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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Происшествия

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Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в интервью TVGuide о втором сезоне сериала "Ведьмак", который намечен к показу на 2021 год.
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Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Происшествия

ФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.
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Происшествия

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
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Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
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Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Технологии

Озвучена предполагаемая стоимость Sony PlayStation 5

Озвучена предполагаемая стоимость Sony PlayStation 5. Об этом стало известно из опроса компании "Nielsen".
Piter.tv 07:49
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Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
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