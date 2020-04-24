Недвижимость Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5% Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. 1,4K

Общество Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. 1,8K

Общество В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 4

Общество В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 498 В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 54 человека и составило 498 человек. 110

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Транспорт ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 3

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Общество Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. 77

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Футбол Малафеев отреагировал на оскорбления со стороны Дзюбы Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на высказывания в свой адрес со стороны нападающего Артёма Дзюбы.

Интернет «Яндекс» запустил собственный мессенджер «В мессенджере есть каналы крупных СМИ, которые пишут о событиях в стране и мире, а также каналы "Яндекса", "КиноПоиска" и другой контент на актуальные темы, в том числе официальная информация о коронавирусе»,-- говорится в сообщении компании в Telegram. 251

Общество Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. 237

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ЖКХ Плату за отопление рассчитают по-новому Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные приборы учета. 2

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Интернет Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования Zoom Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги, говорится в сообщении компании.

Технологии Huawei выпустила свою замену картам Google Huawei выпустила свою замену картам Google. Её можно скачать в магазине приложений App Gallery.