Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса.
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В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

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В МЭР оценили ежедневные потери российской экономики из-за карантинных ограничений

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Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

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Для бизнеса разработают правила по работе в переходный период

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Глава МЭР оценил потери России от борьбы с COVID-19 в ₽100 млрд в день

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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
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Общество

Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
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Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
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Общество

В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 498

В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 54 человека и составило 498 человек.
Московский Комсомолец Калуга 03:14
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Общество

Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских

В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Ведомости 09:46
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Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
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Происшествия

Опубликованы кадры с места столкновения шести машин в Воронеже

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Блокнот Воронеж 13:55
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Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
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Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве

О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Общество

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
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Футбол

Магомед Оздоев отказался от перехода в клуб АПЛ

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Общество

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:16
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Общество

У 18 моряков на борту ракетного эсминца США обнаружили коронавирус

РБК 14:51
Общество

Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как попал вирус в страну.
РИА Новости 11:20
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Интернет

«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV

"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
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Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей

Министерство здравоохранения России рекомендовало шесть препаратов для лечения коронавируса у детей.
Телеканал Санкт-Петербург 12:08
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Футбол

Малафеев отреагировал на оскорбления со стороны Дзюбы

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на высказывания в свой адрес со стороны нападающего Артёма Дзюбы.
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Интернет

«Яндекс» запустил собственный мессенджер

«В мессенджере есть каналы крупных СМИ, которые пишут о событиях в стране и мире, а также каналы "Яндекса", "КиноПоиска" и другой контент на актуальные темы, в том числе официальная информация о коронавирусе»,-- говорится в сообщении компании в Telegram.
Коммерсантъ 22 апреля в 10:01
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Общество

Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции

Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
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Финансы

Россияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 12:18
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ЖКХ

Плату за отопление рассчитают по-новому

Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные приборы учета.
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Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
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Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования Zoom

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги, говорится в сообщении компании.
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Huawei выпустила свою замену картам Google. Её можно скачать в магазине приложений App Gallery.
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Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники

Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
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Глеб Никитин предложил расширить меры поддержки российского автопрома

Еще одной мерой поддержки может стать закупка подвижного состава для региональной системы общественного транспорта.
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Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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