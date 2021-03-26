В Крыму ответили на угрозу Киева выселить россиян с полуострова

Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о намерении выселить россиян из Крыма не имеют ничего общего с реальностью, сказал РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.