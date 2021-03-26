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Ведомости

Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд

Общие потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить порядка $230 млрд, говорится в отчете аналитиков одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz.В источнике

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Эксперты оценили в $230 млрд убытки от блокировки Суэцкого канала

РБКвчера в 20:49

Потери от блокировки Суэцкого канала могут достигнуть $10 млрд

Газета.Ru26 марта в 11:27

Эксперт назвал альтернативные Суэцкому каналу маршруты

ПРАЙМ26 марта в 13:16

Потери от блокировки Суэцкого канала могут достигнуть $10 млрд

Вести.Ru26 марта в 12:15

Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд

Ведомости26 марта в 12:14

Глобальная пробка: к чему приведет новый Суэцкий кризис

Forbes26 марта в 14:02

Reuters: потери от блокировки Суэцкого канала могут достигнуть $10 млрд в неделю

ТАСС26 марта в 10:59
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В Крыму ответили на угрозу Киева выселить россиян с полуострова

Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о намерении выселить россиян из Крыма не имеют ничего общего с реальностью, сказал РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.
РИА Новостивчера в 16:02

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит

Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.
РИА Новостивчера в 22:05