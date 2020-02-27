Экономика

КомпанияКомпанияПотери нефтяников оценили в $10 млрд из-за коронавируса

«Цены на нефть с начала года упали более чем на 15%, что привело к сокращению доходов основных экспортеров нефти примерно на десять миллиардов долларов», — передает ее слова ТАСС. Георгиева также отметила, что прогноз роста экономики стран Ближнего Востока «будет ниже, чем ожидалось».
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Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса

ТАСС10:44

МВФ: рост мировой экономики в 2020 году будет ниже уровня 2019 года

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Глава МВФ оценила потери нефтяников из-за коронавируса в $10 млрд

РБК12:19

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Страны-экспортеры нефти лишились $10 млрд из-за коронавируса

Вестник Кавказа11:54

Доходы нефтедобывающих стран падают из-за коронавируса

ГЛАС.RU12:33

Потери нефтяников оценили в $10 млрд из-за коронавируса

Компания12:39
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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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В Мурманской области на территории одной из воинских частей разорвался имитационный снаряд.
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Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

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В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
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Турция сбила сирийский самолет L-39 в Идлибе

Капитал страны вчера в 05:40
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 марта

Случаи заражения обнаружены в 72 странах (+8 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 166 человек.
РБК 03:14
Футбол

Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

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Брэдли Купер и Ирина Шейк пообедали вместе с дочерью в Нью-Йорке

Известный голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, несмотря на расставание, поддерживают хорошие отношения ради дочери.
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Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
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Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

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Крашенинников разъяснил поправку к Конституции с упоминанием Бога "Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", – ответил Песков на вопрос журналистов, добавив, что в предлагаемой статье речь также идет о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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Переговоры о сокращении добычи нефти остались интригой

Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти из-за коронавируса останется интригой, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман, передает Bloomberg.
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«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

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Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

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Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

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Оператором ленты стал немец - Юрген Юргес. Хржановский работал над арт-проектом «Дау» почти 12 лет.
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Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак

Супруга российского футболиста Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак.
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