Коронавирус

РБКРБКПотери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете "Аргументы и факты" глава Ростуризма Зарина Догузова.
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с чего всё началось

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01

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Оценены потери России от закрытия границ

Lenta.ru05:45

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфакс02:31

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБК05:19

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАСС05:11

Сколько денег Россия потеряла в 2020 году из-за отсутствия туристов, сообщила глава Ростуризма

Комсомольская правда04:42

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:53

Ростуризм оценил потери отрасли за время эпидемии коронавируса в 500 млрд рублей

Эхо Москвы06:34
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Политика

Лукашенко заявил о еще одном направленном в Белоруссию отряде боевиков

В Белоруссию был переброшен еще один отряд боевиков, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе обращения к народу.
Газета.Ru 06:31
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Футбол

Эльвин Керимов: «Условный „Ростов“ боролся бы за чемпионство в Турции»

Условный «Ростов» боролся бы в Турции за чемпионство, прямо железно. Побеждал бы просто за счет организации игры команды.
Sports.ru 05:00
Экономика

Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии

Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 02 августа в 07:43
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
Известия 05:03
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
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Здоровье

Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют

Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
News.ru 03:11
Шоу-бизнес

Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Несколько дней назад в Сети заговорили о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
WomanHit.ru 05:38
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Происшествия

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Lenta.ru 04:22
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Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
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Технологии

Блогер обнаружил, что ЧАЭС в Microsoft Flight Simulator изображена неверно

ИА Красная Весна 05:27
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Здоровье

В семи больницах Екатеринбурга возобновили оказание плановой медпомощи

«В штатный режим работы переведены отделения семи медицинских организаций, работающих на территории Екатеринбурга: нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, НИИ ОММ, 354-го окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ № 1, областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ № 3, отделения областной наркологической больницы», – сообщили сегодня в региональном оперштабе.
Новый День 02:28
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Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
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Авто

Продажи автомобилей Tesla в России могут вырасти

Специалисты отмечают, что до конца года автопарк Tesla в стране может вырасти до одной тысячи экземпляров.
Evo-rus.com 05:53
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Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Экономика

Бизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки

По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
Коммерсантъ 04:34
Политика

CNBC предупредил о возможных неожиданных шагах Путина

Западные эксперты заявили о возможных неожиданных шагах президента России Владимира Путина на внешнеполитической арене.
Городовой 05:07
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

РИА Новости 06:07
Политика

Лукашенко призвал своих оппонентов по выборам «не путаться под ногами»

Минск, 4 августа 2020, 13:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих оппонентов по президентской гонке не «путать под ногами» и не мешать спасать страну.
REGNUM 06:31
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
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Политика

МИД РФ считает безосновательным задержание россиян в Белоруссии

Акцент был сделан на недавнем задержании в Белоруссии 33 граждан России "С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами", - сообщили в МИД.
RuNews24.ru вчера в 11:20
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Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском вчера в 06:46
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Футбол

«Динамо» выкупило у «Уфы» нигерийца Игбуна

Вести.Ru 05:12
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Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

РИА Новости 04:04
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Общество

Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»

Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41
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