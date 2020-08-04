Коронавирус
Газета.RuРостуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев
Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
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с чего всё началось
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.Аргументы и Факты00:01
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Сколько денег Россия потеряла в 2020 году из-за отсутствия туристов, сообщила глава Ростуризма
Комсомольская правда04:42
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Получается, что помимо риска подцепить коронавирус российские путешественники еще и способствуют снижению курса рубля.
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Газета.Ru 05:21
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Четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
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Kursk.com 04:33
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В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию
Полеты в Черногорию возобновятся, когда Россия решит открыть двустороннее воздушное пространство, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
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Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
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Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
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Газета.Ru вчера в 04:58
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По словам эксперта, вспышка высокопатогенного гриппа птиц может отразиться на экспортном потенциале Челябинской области, где находится более десяти крупных птицефабрик.
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Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси
Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.
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Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
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Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил РИА Новости, что данные из базы электронных избирателей, попавшей в даркнет, недействительны.
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Появилось видео испытаний морского ЗРПК «Панцирь-МЕ»
Первый канал опубликовал на своем Youtube-канале видеозапись испытаний зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ».
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Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»
Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
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Процедура регистрации кандидатов продлится до 7 августа.
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Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
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