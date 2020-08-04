Коронавирус

РБКРБКПотери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете "Аргументы и факты" глава Ростуризма Зарина Догузова.
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с чего всё началось

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01

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Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:53

Ростуризм оценил потери отрасли за время эпидемии коронавируса в 500 млрд рублей

Эхо Москвы06:34

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБК05:19

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАСС05:11

Сколько денег Россия потеряла в 2020 году из-за отсутствия туристов, сообщила глава Ростуризма

Комсомольская правда04:42

Оценены потери России от закрытия границ

Lenta.ru05:45

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфакс02:31
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Футбол

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" объявили о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном.
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Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
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Общество

Индекс возобновления работы российских ресторанов достиг 84,2%

Индекс возобновления работы ресторанов России (ИВРР) составил 84,2%, следует из данных опроса, проведенного ресторанной премией Wheretoeat.
ТАСС вчера в 06:24
Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение

Власти Чечни вернули из Москвы в республику более 100 молодых людей, которые недостойно себя вели, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:09
Политика

Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
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Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

«Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!» — гласит лаконичная подпись под общим фото экс-актрисы и королевы, сделанным во время первого общего выхода родственниц в свет летом 2018 года.
Woman.ru 04:07
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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
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Происшествия

В Воронежской области ребенка задавило упавшими трубами

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Российская газета 06:14
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Российские семьи получат новые пособия для сбора детей в школу

Министерство труда и социальной защиты предложило новые денежные пособия, на которые российские семьи смогут подготовить детей к школьному сезону.
VSE42.RU 05:35
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Политика

МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском 04:20
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Политика

Лукашенко оценил предложение возврата к Конституции 1994 года

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию прокомментировал «призыв альтернативщиков» вернуть Конституцию 1994 года.
RT на русском 06:01
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Политика

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

РИА Новости 04:04
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

РИА Новости 06:07
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Собаки перерабатывают речь подобно людям

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По пути к Марсу китайский Тяньвэнь-1 снял на память Землю и Луну вместе

LentaChel.ru 02 августа в 08:31
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
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Общество

Стали известны гонорары Сергея Гармаша

Российская газета 05:02
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Политика

В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском вчера в 06:30
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Происшествия

Грозивший распространить компромат блогер был избит и попал в больницу

Lenta.ru 06:14
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Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
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«АвтоВАЗ» в июле увеличил продажи в России на 7,54%

ПРАЙМ 05:15
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Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу

Piter.tv 05:33
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Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
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Шоу-бизнес

Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols

Ирина Горбачева перестала скрывать отношения с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым.
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
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Армия и оружие

Украинские боевики за сутки восемь раз нарушили режим перемирия

Подконтрольные Киеву вооруженные формирования за минувшие сутки трижды нарушили установленный режим перемирия в Донбассе.
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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
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Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
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Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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