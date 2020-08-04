Коронавирус
РБКПотери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд
Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете "Аргументы и факты" глава Ростуризма Зарина Догузова.
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с чего всё началось
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.Аргументы и Факты00:01
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Сколько денег Россия потеряла в 2020 году из-за отсутствия туристов, сообщила глава Ростуризма
Комсомольская правда04:42
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Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" объявили о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном.
Газета.Ru 05:48
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Общество
Индекс возобновления работы российских ресторанов достиг 84,2%
Индекс возобновления работы ресторанов России (ИВРР) составил 84,2%, следует из данных опроса, проведенного ресторанной премией Wheretoeat.
ТАСС вчера в 06:24
Общество
Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение
Власти Чечни вернули из Москвы в республику более 100 молодых людей, которые недостойно себя вели, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:09
Политика
Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
«Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!» — гласит лаконичная подпись под общим фото экс-актрисы и королевы, сделанным во время первого общего выхода родственниц в свет летом 2018 года.
Woman.ru 04:07
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Происшествия
В Воронежской области ребенка задавило упавшими трубами
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Российская газета 06:14
Общество
Российские семьи получат новые пособия для сбора детей в школу
Министерство труда и социальной защиты предложило новые денежные пособия, на которые российские семьи смогут подготовить детей к школьному сезону.
VSE42.RU 05:35
Политика
МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском 04:20
Политика
Лукашенко оценил предложение возврата к Конституции 1994 года
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию прокомментировал «призыв альтернативщиков» вернуть Конституцию 1994 года.
RT на русском 06:01
Наука
Собаки перерабатывают речь подобно людям
MedikForum.ru 01:25
Космос
По пути к Марсу китайский Тяньвэнь-1 снял на память Землю и Луну вместе
LentaChel.ru 02 августа в 08:31
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Стали известны гонорары Сергея Гармаша
Российская газета 05:02
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском вчера в 06:30
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Космос
Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу
Piter.tv 05:33
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
Ирина Горбачева перестала скрывать отношения с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым.
iReactor 04:34
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Армия и оружие
Украинские боевики за сутки восемь раз нарушили режим перемирия
Подконтрольные Киеву вооруженные формирования за минувшие сутки трижды нарушили установленный режим перемирия в Донбассе.
ИА Новороссия 03:31
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет вчера в 04:14