Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.

с чего всё началось

Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете "Аргументы и факты" глава Ростуризма Зарина Догузова.

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

Общество Индекс возобновления работы российских ресторанов достиг 84,2% Индекс возобновления работы ресторанов России (ИВРР) составил 84,2%, следует из данных опроса, проведенного ресторанной премией Wheretoeat.

Общество Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение Власти Чечни вернули из Москвы в республику более 100 молодых людей, которые недостойно себя вели, сообщает РИА "Новости".

Политика Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании. 91

Шоу-бизнес Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием «Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!» — гласит лаконичная подпись под общим фото экс-актрисы и королевы, сделанным во время первого общего выхода родственниц в свет летом 2018 года. 1

Происшествия В Воронежской области ребенка задавило упавшими трубами Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 3

Политика МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США. 9

Политика Лукашенко оценил предложение возврата к Конституции 1994 года Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию прокомментировал «призыв альтернативщиков» вернуть Конституцию 1994 года. 5

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 338

Политика В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года. 12

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 29

Армия и оружие Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. 369