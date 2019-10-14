с чего всё началось

Экономисты оценили в 445 млрд рублей ежегодные потери россиян от «продуктовых» контрсанкций.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.

Общество Шатунов подал в суд на правообладателей песен «Ласкового мая» Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал иск в Арбитражный суд Москвы на компанию «Честная музыка», которой принадлежат права на песни коллектива.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Технологии Неудаляемый троян заразил более 45 тысяч Android-устройств Новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android заразил более 45 тысяч устройств.

Политика Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.

Космос На Марсе нашли озеро, подобное земному Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.

Космос NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.

Шоу-бизнес Рики Мартин в четвертый раз стал отцом Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.

Происшествия В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12 Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

Общество Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.

Политика Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами» Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».

Политика Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Происшествия Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано около города Давао на филиппинском острове Минданао.

Хоккей Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Экономика Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т» Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Наука Болезнь Хантингтона предложили лечить с помощью аутофагии Ученые предложили новый метод для борьбы с болезнью Хантингтона.