Экономика
Рифей-ПермьПотери россиян из-за продуктового эмбарго оценили в 445 млрд рублей
Экономисты оценили в 445 млрд рублей ежегодные потери россиян от «продуктовых» контрсанкций.
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с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.Коммерсантъвчера в 04:10
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Из-за запрета на ввоз сыра и хамона россияне теряют 445 миллиардов рублей в год
URA.Ru28 октября в 21:47
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