с чего всё началось

Экономисты оценили в 445 млрд рублей ежегодные потери россиян от «продуктовых» контрсанкций.

Здоровье В 54 регионах России сократилось число врачей Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.

Авто Volkswagen покажет свой новый концепт-кар ID 19 ноября Компания Volkswagen заявила о намерении презентовать абсолютно новый прототип концепт-кара ID.

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Политика Богдан рассказал об усталости Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.

Политика Опубликована характеристика КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.

Происшествия В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.

Культура Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд Напомним, что рейтинг самых зарабатывающих умерших знаменитостей Forbes ежегодно публикует накануне Хэллоуина.

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Политика Судимый сенатор Хабаровского края подал в отставку В течение часа после видеообращения губернатора Сергея Фургала, новоизбранный сенатор Дмитрий Приятнов добровольно подал в отставку.

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Общество Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.

Политика Палата представителей США признала геноцид армян Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

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Армия и оружие Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Происшествия В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду В ухтинском детском саду №11 умер пятилетний ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по республике Коми.

Авто Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Футбол Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.