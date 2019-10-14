Экономика
Рифей-ПермьПотери россиян из-за продуктового эмбарго оценили в 445 млрд рублей
Экономисты оценили в 445 млрд рублей ежегодные потери россиян от «продуктовых» контрсанкций.
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с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.Коммерсантъ29 октября в 04:10
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Из-за запрета на ввоз сыра и хамона россияне теряют 445 миллиардов рублей в год
URA.Ru28 октября в 21:47
Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана
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Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
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На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
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Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
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Смоленская газета вчера в 02:23
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Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов
Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.
32CARS.ru вчера в 02:09
Армия и оружие
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Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
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Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
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Глушаков забил дебютный гол за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча».
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Начались продажи обновлённого седана Hyundai Solaris
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До выхода ПК-версии Red Dead Redemption 2 осталось всего пять дней, и Rockstar решила, что пришла пора выпустить сюжетный релизный трейлер, который демонстрирует игру в 4K и при 60 fps.
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