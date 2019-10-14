с чего всё началось

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.

Происшествия Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.

Киберспорт В Steam появятся игры Electronic Arts Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.

Экономика Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.

Здоровье В Смоленской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области, заболеваемость ниже эпидемического порога регистрировалась во всех возрастных группах, кроме группы детей от 7 до 14 лет, где заболеваемость находилась на уровне предыдущей недели.

Авто Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.

Армия и оружие В Норвегии прокомментировали сообщения об учениях российских подлодок Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения об учениях российских подлодок в Норвежском и Баренцевом морях.

Происшествия Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.

Шоу-бизнес Барановская считает Аршавина душевнобольным Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.

Политика Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2» Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Транспорт Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.

Футбол Глушаков забил дебютный гол за «Ахмат» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча».

Экономика Сбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group Обновлено в 11:58 Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Экономика Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.

Хоккей Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды» Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».

Общество AliExpress начал доставку в «Пятерочки» Крупнейший в России маркетплейс товаров из Китая AliExpress запустил доставку в магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», принадлежащие X5 Retail Group.

Спорт Минспорт предложил не считать спортсменов из стран ЕАЭС легионерами Министерство спорта предложило не считать спортсменов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) легионерами, следует из документов, опубликованных на портале нормативных правовых актов.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Армия и оружие В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57 НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.

Авто Начались продажи обновлённого седана Hyundai Solaris Дилерские центры Hyundai в Китае начали получать первые товарные автомобили Solaris/Verna.