Экономика
Рифей-ПермьПотери россиян из-за продуктового эмбарго оценили в 445 млрд рублей
Экономисты оценили в 445 млрд рублей ежегодные потери россиян от «продуктовых» контрсанкций.
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с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.Коммерсантъ29 октября в 04:10
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Из-за запрета на ввоз сыра и хамона россияне теряют 445 миллиардов рублей в год
URA.Ru28 октября в 21:47
Из-за введенных правительством РФ в 2014 году контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб
Эхо Москвы29 октября в 11:24
Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана
Интерфакс29 октября в 02:51
Экономисты подсчитали потери россиян из-за продовольственных контрсанкций
Коммерсантъ29 октября в 04:10
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«Северный поток — 2»: поляки опять помогли России и подвели Украину
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В Минобороны России назвали грубейшей провокацией опубликованное в СМИ видео "издевательств", происходивших якобы в Забайкальской воинской части.
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Разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения с ДНР начнётся 4 ноября, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.
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Вести.Ru 03:52
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Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
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Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Профиль вчера в 02:37
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Шоу-бизнес
Муж Вележевой объяснил её дебош на борту действием снотворного
Супруг актрисы Лидии Вележевой актёр Алексей Гуськов заявил, что причиной неадекватного поведения его жены в самолёте стало действие снотворного.
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«Финикс» победил «Голден Стэйт», Карри сломал руку
«Финикс» в регулярном матче чемпионата НБА на выезде победил «Голден Стэйт» — 121:110.
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Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
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РИА Новости 05:44
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Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
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Эксперты Symantec нашли новое вирусное приложение для Android под названием Xhelper.
UfacityNews.ru 01:42
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Опубликована характеристика КГБ на Путина
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Минтранс подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям по Грузии
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Большинство россиян считает важным День народного единства
Почти 70% россиян считают, что важно отмечать День народного единства 4 ноября.
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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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В Калининград прибыл президент РФ Владимир Путин
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград с рабочим визитом.
Новый Калининград.Ru 02:54