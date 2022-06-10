В настоящее время ЕС организует коридоры вывоза зерна с Украины по железной дороге, рассчитывая отправить через Польшу, Словакию и Румынию 20 млн т. В Москве в свою очередь неоднократно заявляли, что не препятствуют экспорту зерна с Украины, а логистические проблемы возникли по вине Киева, который заминировал свои морские порты.