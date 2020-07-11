Происшествия
News.ruПотерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Потерпевшие по делу артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, ознакомились с материалами дела и подготовили иски к виновнику аварии на сумму более одного миллиона рублей.
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с чего всё началось
Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.Московский Комсомолецвчера в 07:36
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