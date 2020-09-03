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Народные новости
Народные новости

Потерпевшие по делу Ефремова просят завести дела на троих свидетелей

Проходящие по делу смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова свидетели заявили, что мужчина не был за рулем машины в момент аварии. Потерпевшая сторона попросила суд завести дело на этих людей.В источнике
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ТАСС

Потерпевшие просят проверить свидетелей защиты по делу Ефремова насчет ложных показаний

ТАСС05:42
RT на русском

Потерпевшие просят проверить показания свидетелей защиты Ефремова

RT на русском06:05
Известия

Свидетелей защиты Ефремова попросили привлечь к ответственности за ложь

Известия05:48
РБК

Адвокат попросила проверить свидетелей Ефремова на дачу ложных показаний

РБК07:57
Фонтанка.Ру

«Показания сходятся, только когда они рассказывают, как пили пиво». Против свидетелей защиты Ефремова просят возбудить уголовное дело

Фонтанка.Ру05:33
Lenta.ru

На свидетелей защиты по делу Ефремова попросили завести уголовное дело

Lenta.ru05:31
Life.ru

Свидетелей защиты по делу Ефремова призвали наказать за ложные показания

Life.ru06:08

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Украина намерена создать боевые вертолёты «Киборг»

Киев, 3 сентября 2020, 14:34 — REGNUM В настоящее время Украиной ведётся разработка лёгких боевых вертолётов ВМ-4, боевая версия которых носит называние «Киборг», и она будет, по мнению разработчиков, эффективна как против пехоты, так и против танков.
REGNUM07:34
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Киев официально пригрозил Минску: Готовы к «более жёстким шагам»

Ранее глава украинского МИД заявил о том, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с властями Белоруссии и возобновит их после того, как убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь.
Царьград09:05

Василий Голубев доложил Валентине Матвиенко о тушении лесного пожара

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, прибывшая сегодня, 3 сентября, с рабочим визитом в Ростовскую область, сразу по прилёту обсудила с донским губернатором Василием Голубевым ход ликвидации крупного лесного пожара в Тарасовском районе.
Правительство Ростовской области06:31

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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