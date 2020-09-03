Потерпевшие по делу Ефремова просят завести дела на троих свидетелей

Проходящие по делу смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова свидетели заявили, что мужчина не был за рулем машины в момент аварии. Потерпевшая сторона попросила суд завести дело на этих людей.