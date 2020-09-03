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Народные новости
Народные новости

Потерпевшие по делу Ефремова просят завести дела на троих свидетелей

Проходящие по делу смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова свидетели заявили, что мужчина не был за рулем машины в момент аварии. Потерпевшая сторона попросила суд завести дело на этих людей.В источнике
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Фонтанка.Ру

«Показания сходятся, только когда они рассказывают, как пили пиво». Против свидетелей защиты Ефремова просят возбудить уголовное дело

Фонтанка.Ру05:33
RT на русском

Потерпевшие просят проверить показания свидетелей защиты Ефремова

RT на русском06:05
Известия

Свидетелей защиты Ефремова попросили привлечь к ответственности за ложь

Известия05:48
ТАСС

Потерпевшие просят проверить свидетелей защиты по делу Ефремова насчет ложных показаний

ТАСС05:42
РБК

Адвокат попросила проверить свидетелей Ефремова на дачу ложных показаний

РБК07:57
Lenta.ru

На свидетелей защиты по делу Ефремова попросили завести уголовное дело

Lenta.ru05:31
Life.ru

Свидетелей защиты по делу Ефремова призвали наказать за ложные показания

Life.ru06:08

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
РИА Новости06:14
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Samsung представила новую «раскладушку» – Z Fold 2

Вместе с новой, второй версией «раскладушки» Z Fold за 2 тысячи долларов, южнокорейский техногигант представил и ее эксклюзивную версию Thom Browne Edition, которая будет стоить 3,3 тысячи долларов.
Faktom1 сентября в 15:03

Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге извинился за жест Смолова на афише

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге извинился за публикацию афиши, где Федор Смолов демонстрирует жест, который может быть воспринят как символ албанского орла, связанный с печальными событиями в Косово.
Аргументы и Факты10:13

Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko

В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИА06:41

Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой

Москва возмущена сочетанием извращенной интерпретацией Варшавы истории Второй мировой войны с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах бывших советских народов: эта тема не только вредоносна для двусторонних отношений, но и губительна для самой Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости10:29