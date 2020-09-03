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Народные новости
Народные новости

Потерпевшие по делу Ефремова просят завести дела на троих свидетелей

Проходящие по делу смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова свидетели заявили, что мужчина не был за рулем машины в момент аварии. Потерпевшая сторона попросила суд завести дело на этих людей.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Адвокат попросила проверить свидетелей Ефремова на дачу ложных показаний

РБК07:57
Lenta.ru

На свидетелей защиты по делу Ефремова попросили завести уголовное дело

Lenta.ru05:31
Известия

Свидетелей защиты Ефремова попросили привлечь к ответственности за ложь

Известия05:48
ТАСС

Потерпевшие просят проверить свидетелей защиты по делу Ефремова насчет ложных показаний

ТАСС05:42
Фонтанка.Ру

«Показания сходятся, только когда они рассказывают, как пили пиво». Против свидетелей защиты Ефремова просят возбудить уголовное дело

Фонтанка.Ру05:33
RT на русском

Потерпевшие просят проверить показания свидетелей защиты Ефремова

RT на русском06:05
Life.ru

Свидетелей защиты по делу Ефремова призвали наказать за ложные показания

Life.ru06:08

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»
РИА Новости10:46
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Отец Месси подтвердил, что Лео может остаться в «Барселоне»

В четверг, 3 сентября, издание «Deportes Quatro» в своём твиттере сообщило, что Хорхе Месси, папа Лионеля Месси, после встречи с руководителем «Барселоны» не исключает, что его сын останется в клубе ещё на один сезон.
ГЛАС.RU07:03
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В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".
ТАСС06:45

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными

Стало известно, что Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными, чтобы обсудить дальнейшие действия Республики в связи с истекающим сроком ультиматума, выдвинутого Украине, — отвести войска к позициям по состоянию на 22 июля, «закопать окопы» и ликвидировать все фортификационные сооружения.
Rusvesna.su10:48
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В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28