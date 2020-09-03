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Народные новости
Народные новости

Потерпевшие по делу Ефремова просят завести дела на троих свидетелей

Проходящие по делу смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова свидетели заявили, что мужчина не был за рулем машины в момент аварии. Потерпевшая сторона попросила суд завести дело на этих людей.В источнике
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RT на русском

Потерпевшие просят проверить показания свидетелей защиты Ефремова

RT на русском06:05
Телеканал 360°

Свидетелей Ефремова попросили проверить из-за ложных показаний

Телеканал 360°06:05
Life.ru

Свидетелей защиты по делу Ефремова призвали наказать за ложные показания

Life.ru06:08
ТАСС

Потерпевшие просят проверить свидетелей защиты по делу Ефремова насчет ложных показаний

ТАСС05:42
Фонтанка.Ру

«Показания сходятся, только когда они рассказывают, как пили пиво». Против свидетелей защиты Ефремова просят возбудить уголовное дело

Фонтанка.Ру05:33
Lenta.ru

На свидетелей защиты по делу Ефремова попросили завести уголовное дело

Lenta.ru05:31
Известия

Свидетелей защиты Ефремова попросили привлечь к ответственности за ложь

Известия05:48

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Lenta.ru01:36
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Ведомости00:32
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В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостей05:21
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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