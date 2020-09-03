Потерпевшие по делу Ефремова просят завести дела на троих свидетелей
Смотрите также
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
На юге Украины неизвестные обстреляли микроавтобус
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего
Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза Белоруссии и главу КГБ
Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix
Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму
Белоруссия утвердила асимметричные санкции против балтийских стран
Кириенко рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае
Hyundai рассекретил новый кроссовер Tucson четвертой генерации
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Кириенко рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
Лукашенко назвал страны, вмешивающиеся в дела Белоруссии
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Отец Месси подтвердил, что форвард может остаться в «Барселоне»
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки
Проходящие по делу смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова свидетели заявили, что мужчина не был за рулем машины в момент аварии. Потерпевшая сторона попросила суд завести дело на этих людей.В источнике
Подробнее о событии