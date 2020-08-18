Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

Mockva.ru 11 21

18 августа прошло заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Вдова, брат и младший сын погибшего Сергея Захарова предъявили актёру иск на символическую сумму 1 рубль. Согласно заявлению их адвоката, никакая сумма не может возместить потерю близкого человека.