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Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

18 августа прошло заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Вдова, брат и младший сын погибшего Сергея Захарова предъявили актёру иск на символическую сумму 1 рубль. Согласно заявлению их адвоката, никакая сумма не может возместить потерю близкого человека.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Об этом заявил в суде их представитель Александр Добровинский.
ТАССвчера в 09:38
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RT на русском

Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

RT на русскомвчера в 14:12
Комсомольская правда

Сын жертвы Михаила Ефремова требует у артиста 6,5 млн рублей

Комсомольская правдавчера в 13:08
РЕН ТВ

Семья погибшего в ДТП потребовала с Ефремова один рубль

РЕН ТВвчера в 09:08
РИА Новости

Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него «символический» рубль

РИА Новостивчера в 09:22
ТАСС

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

ТАССвчера в 09:38
Интерфакс

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Интерфаксвчера в 09:36
Москва 24

Добровинский оставит в тайне второй вариант гражданского иска к Ефремову

Москва 24вчера в 09:33

Глава района в Перу направил запрос на получение российской вакцины

Глава района Пакасмайо Сесар Миллья сообщил, что направил официальный запрос в посольство России в Перу о разрешении на получение доступа к российской вакцине "Спутник V", информирует портал Exitosa Noticias.
Российская газета23:01

На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка

Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили родительских прав, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
РИА Новостивчера в 04:55
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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