Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль
18 августа прошло заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Вдова, брат и младший сын погибшего Сергея Захарова предъявили актёру иск на символическую сумму 1 рубль. Согласно заявлению их адвоката, никакая сумма не может возместить потерю близкого человека.В источнике
С чего всё началось
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль
Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Об этом заявил в суде их представитель Александр Добровинский.
ТАССвчера в 09:38
Подробнее о событии