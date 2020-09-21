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Сусанин
Сусанин

Потерпевшие по делу Фургала намерены взыскать с него 1,5 млрд рублей

Согласно материалам дела, родственники убитого в 2005 году предпринимателя Олега Булатова и пережившего покушение Александра Смольного, подали гражданский иск на сумму 1,5 млрд рублей в счёт компенсации морального вреда. Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля.В источнике
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AmurMedia.ru

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

AmurMedia.ru05:46
Телеканал 360°

Потерпевшие по делу Фургала захотели получить 1,5 млрд рублей компенсации

Телеканал 360°05:49
РИА Новости

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

РИА Новости05:47
РБК

Потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него ₽1,5 млрд ущерба

РБК07:00
Интерфакс

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Интерфакс05:38
Lenta.ru

Семьи убитых потребовали взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей

Lenta.ru05:37
ТАСС

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

ТАСС05:25

В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русском10:39
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В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый

"Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи", — сказал Каприн в прямом эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".
РИА Новости11:17
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известия05:32
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Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, и выступили за проведение новых президентских выборов в республике.
Наша версия11:59
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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