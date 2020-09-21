Потерпевшие по делу Фургала намерены взыскать с него 1,5 млрд рублей
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Согласно материалам дела, родственники убитого в 2005 году предпринимателя Олега Булатова и пережившего покушение Александра Смольного, подали гражданский иск на сумму 1,5 млрд рублей в счёт компенсации морального вреда. Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля.В источнике
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