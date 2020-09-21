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Ведомости
Ведомости

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного им убийством их родственников, сообщили «РИА Новости».В источнике
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РБК

Потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него ₽1,5 млрд ущерба

РБК07:00
ТАСС

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

ТАСС05:25
РИА Новости

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

РИА Новости05:47
AmurMedia.ru

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

AmurMedia.ru05:46
Интерфакс

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Интерфакс05:38
Lenta.ru

Семьи убитых потребовали взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей

Lenta.ru05:37
Телеканал 360°

Потерпевшие по делу Фургала захотели получить 1,5 млрд рублей компенсации

Телеканал 360°05:49

Путин заявил о превосходстве российского оружия в новейшей истории

России раньше приходилось быть в роли догоняющих, сейчас страна обладает самыми современными видами оружия, которые превосходят разработки других государств и способны защитить РФ от любых внешних посягательств.
Путин заявил о превосходстве российского оружия в новейшей истории
Национальная служба новостей19 сентября в 07:04
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Вторичный рынок жилья Москвы упал на 18%

Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы за восемь месяцев 2020 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18% - до 77,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
РИА Новости02:46
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Белоруссия может пополнить список жертв многовекторности

Во всяком случае, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого называют «отцом» и главным проводником многовекторности, сейчас о ней даже не заикается, а верно служит президенту и его новым пророссийским хотелкам, искренне борясь с «происками Запада».
Новостной фронтвчера в 13:33
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Умные часы Asus VivoWatch SP доступны в России сразу с хорошей скидкой

Компания Asus объявляет о выходе на российский рынок умных часов VivoWatch SP, которые оснащены наделенное электрокардиографическим (ЭКГ) и фотоплетизмографическими (ФПГ) датчиками для круглосуточного отслеживания сердечного ритма и артериального давления.
iXBT.com08:35