Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации
Смотрите также
Путин заявил о превосходстве российского оружия в новейшей истории
Россиянка Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера из Франции
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Иномарка после ДТП сбила трех пешеходов на переходе в Москве
Британские ВВС и ВМС активизировались в Черном море
Гулявшая голой по дорогам российская телеведущая госпитализирована
Двое фигурантов дела о разливе топлива в Норильске отпущены из СИЗО
Галкин опубликовал видео с 71-летней Пугачевой в страстном образе
Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178
В Белоруссии за раненую на протестах журналистку оштрафуют ее газету
Суд в Минске отказался освободить из-под стражи Марию Колесникову
В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств
Иномарка после ДТП сбила трех пешеходов на переходе в Москве
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак
Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного им убийством их родственников, сообщили «РИА Новости».В источнике
Подробнее о событии