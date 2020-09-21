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Ведомости
Ведомости

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного им убийством их родственников, сообщили «РИА Новости».В источнике
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РБК

Потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него ₽1,5 млрд ущерба

РБК07:00
Телеканал 360°

Потерпевшие по делу Фургала захотели получить 1,5 млрд рублей компенсации

Телеканал 360°05:49
AmurMedia.ru

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

AmurMedia.ru05:46
РИА Новости

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

РИА Новости05:47
Интерфакс

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Интерфакс05:38
Lenta.ru

Семьи убитых потребовали взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей

Lenta.ru05:37
ТАСС

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

ТАСС05:25

Российские музыканты поддержат концертом протестующих в Белоруссии

В концерте примут участие Дмитрий Спирин с группой «Тараканы», Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», «Машина времени» с Андреем Макаревичем, Роман Луговых и «Ромарио», а также группы «Рабфак», «Яуза», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие.
Газета Культура07:10
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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
1,9K

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Apple запускает новую гарантию в России

Стоит отметить, что с наличием AppleCare+ пользователь получает два года гарантии, у него льготные тарифы на ремонт и возможность получить обслуживание в любом магазине компании Apple по всему миру.
Megaobzor.com08:55
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Депутат из ЯНАО признан крупнейшим среди чиновников РФ землевладельцем

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк стал самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих.
News.ruвчера в 10:39
2

Британские военные ведут авиаразведку близ российских границ

Ранее представитель главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской рассказал, что в районе Чёрного моря, в частности, близ Крыма, участилось появление воздушных кораблей иностранных ВВС.
Ореанда-Новостивчера в 09:13
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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