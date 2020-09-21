Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации
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Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного им убийством их родственников, сообщили «РИА Новости».В источнике
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