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Газета.Ru
Газета.Ru

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, причиненный из-за убийства их родственников.В источнике
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РБК

Потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него ₽1,5 млрд ущерба

РБК07:00
Телеканал 360°

Потерпевшие по делу Фургала захотели получить 1,5 млрд рублей компенсации

Телеканал 360°05:49
ТАСС

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

ТАСС05:25
Интерфакс

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Интерфакс05:38
Lenta.ru

Семьи убитых потребовали взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей

Lenta.ru05:37
РИА Новости

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

РИА Новости05:31
AmurMedia.ru

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

AmurMedia.ru05:46

Фокин: мир в Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года

21 сентября заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске в эфире "Украинского радио" Витольд Фокин выразил мнение, что мир на Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года, но при наличии определенных условий.
Капитал страны07:49

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.
Известия06:42
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Светлана Тихановская обратилась к белорусским силовикам с просьбой встать на сторону народа

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам силовых структур с просьбой прекратить репрессии, политик призвала не давать использовать себя на мирных протестах.
Первый Севастопольский07:47
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