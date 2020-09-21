Фокин: мир в Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года

21 сентября заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске в эфире "Украинского радио" Витольд Фокин выразил мнение, что мир на Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года, но при наличии определенных условий.