Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Газета.Ru
Газета.Ru

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, причиненный из-за убийства их родственников.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников.
ТАСС05:25
Подробнее о событии
РБК

Потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него ₽1,5 млрд ущерба

РБК05:54
РИА Новости

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

РИА Новости05:31
Телеканал 360°

Потерпевшие по делу Фургала захотели получить 1,5 млрд рублей компенсации

Телеканал 360°05:49
AmurMedia.ru

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

AmurMedia.ru05:46
Интерфакс

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Интерфакс05:38
URA.Ru

С Фургала потребовали 1,5 млрд рублей по уголовному делу

URA.Ru05:50
ТАСС

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

ТАСС05:25

Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM03:52
38

Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

США предложили России заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3).
РЕН ТВвчера в 12:34
699

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
1,1K

В России могут подорожать бытовая техника и автомобили

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин сообщил о том, что в стране могут подорожать крупная и мелкая бытовая техника, а также автомобили и те товары, которые Россия импортирует из других стран.
Невские Новости23:05
3

Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия04:12
595

Санитарные нормы нарушались при организации питания в ГКБ №6 Ижевска

Разбирательство по делу началось в сентябре 2020 года с жалобы гражданина на нарушения санитарного законодательства при организации лечебного питания в ГКБ №6. Управлением Роспотребнадзора по Удмуртии было возбуждено административное дело.
Udm-Info03:38