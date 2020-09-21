Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей
Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, причиненный из-за убийства их родственников.В источнике
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Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей
Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников.
ТАСС05:25
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