Происшествия
ИзвестияПотерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым
Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.
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Омоновец с вывихнутым плечом считает наказание Устинову слишком суровым
Национальная служба новостей04:18
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Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
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Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
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Дни24 06:06
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В России появился обновленный Toyota Land Cruiser 200
Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
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Политика
Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.
РБК 06:22
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
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Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
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Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
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«Балтика» выбила «Локомотив» из Кубка России
В матче 1/16 финала Кубка России по футболу калининградская "Балтика" на поле домашней арены выбила из турнира московский "Локомотив", одержав победу в серии пенальти.
Вести.Ru вчера в 17:25
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Здоровье
Кузбассовец ушёл молиться в тайгу, чтобы оригинально вылечить рак
У отказавшегося от профессионального медицинского лечения кузбассовца выросла большая раковая опухоль на лице, при этом болезнь перешла уже в запущенную стадию.
Ugpressa.ru вчера в 23:53
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Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
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СК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле
Следователи рассматривают две основные версии в качестве возможных причин, которые привели к жесткой посадке лайнера в аэропорту Барнаула.
Российская газета 05:57
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X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях
К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети.
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Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
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Южный Федеральный 05:13
Армия и оружие
На Чукотке впервые применили на учениях «Бастион» и установили рекорд
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Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
Сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
Forbes сообщил, что двое сыновей основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова стали миллиардерами.
Взгляд.ру вчера в 14:22
Общество
Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар
Известный американский изобретатель и инженер Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре "Дело за малым".
Российская газета 05:00
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Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Газета.Ru вчера в 11:19
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Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Экономика
Россия потратит два миллиарда рублей на аналог «Википедии»
Правительство планирует потратить на создание отечественного аналога «Википедии» около двух миллиардов рублей.
Lenta.ru 06:25
Происшествия
В Тюменской области похищенного няней младенца нашли мертвым
РИА Новости вчера в 07:21