Космос
Вести.RuПотеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
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Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Музыка
Группировка «Ленинград» собрала на «Волгоград Арене» 40 254 зрителя
Стадион посетили 40 254 зрителя, информация об этом появилась на одном из огромных экранов.
РИА34 15:31
Технологии
Женщины больше мужчин страдают от использования смартфонов
Как отмечается, при использовании смартфонов женщины испытывают более сильные боли в шее, нежели мужчины.
Газета.Ru 20:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
РЕН ТВ 22:17
Игры
Valve добавила экспериментальную функцию поиска в Steam
Valve добавила новую функцию в Steam – «Поиск». Она была добавлена в специальной площадке для экспериментов Steam Labs.
Cyber.sports.ru 12:12
Армия и оружие
Турция испытала крылатую ракету, способную уничтожать бункеры
Турция провела первые испытания крылатой ракеты собственной разработки – SOM-B2.
Труд 07:58
Футбол
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:36
Происшествия
Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна моря
По данным исследовательского центра, обсерватория была установлена в 2016 году и находилась на глубине 22 метра.
Lenta.ru 21:59
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Общество
Ливень с градом затопил Краснодар
Днем в пятницу, 6 сентября в Краснодаре прошел сильный ливень. В отдельных районах города выпал 2-3-сантиметровый град.
Югополис 09:05
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Общество
AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X
Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X.
РБК 21:37
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Политика
Демократы заинтересовались планами Трампа провести G7 на его курорте во Флориде
Глава Белого дома якобы хочет провести следующий саммит «Большой семерки» на собственном курорте во Флориде – Trump National Doral Miami Golf Resort.
SM News 15:24
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Экономика
Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru 22:26
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru 17:36
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 07:59
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта
Gazeta.SPb 17:36
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РБК вчера в 20:20
Общество
В Комсомольске-на-Амуре подтопило больше сотни жилых домов
Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся на 9 см, достигнув 787 см, подтоплено более сотни жилых домов.
ТАСС 04 сентября в 19:18
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Армия и оружие
Под Ладушкином нашли бомбардировщик, сбитый в марте 1945-го
Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.
Клопс 12:19