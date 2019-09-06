Космос

Вести.RuВести.RuПотеряна связь с индийским посадочным лунным модулем

Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
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