Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".

Единоборства Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли взвешивание Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.

Политика Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Общество В Хабаровском крае в зоне подтопления находится 231 дом Уточняется, что в паводковой зоне находится десять муниципальных образований. Зона подтопления затронула 83 населённых пункта.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Политика Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.

Технологии «Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».

Происшествия На дом Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Хоккей «Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби «Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).

Армия и оружие Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков» МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.

Финансы Центробанк снова понизил ключевую ставку Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал US Open 23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».

Футбол Платини пообещал вернуться к футбольной деятельности Бывший президент УЕФА и легендарный французский футболист Мишель Платини пообещал, что вернется к футбольной деятельности по окончании срока своего отсранения, истекающего 7 октября текущего года.

Политика Журналист обвинил Трампа в ведении войны против Калифорнии Антимонопольное расследование Минюста США против четырех автопроизводителей является частью войны президента США Дональда Трампа со штатом Калифорния.

Футбол Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020 Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Политика Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до «точки замерзания» Уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания", заявил председатель Национального комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс на церемонии открытия международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.

Авто 3 лучших машины для тюнинга Пройти через процедуру тюнинга имеет возможность любая модель автомобиля, но имеются машины, которые приобрели особую любовь у специалистов по улучшению и доработке автомобилей.