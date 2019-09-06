Космос
Вести.RuПотеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
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Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
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Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.
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Завтра.ру 05 сентября в 11:14
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Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
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Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия вчера в 12:56
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
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В Хабаровском крае в зоне подтопления находится 231 дом
Уточняется, что в паводковой зоне находится десять муниципальных образований. Зона подтопления затронула 83 населённых пункта.
REGNUM вчера в 22:49
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
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Известия вчера в 20:05
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Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета вчера в 11:34
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«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 вчера в 13:31
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби
«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК вчера в 16:04
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Газета.Ru вчера в 23:12
Хоккей
«Локомотив» дома уступил «Торпедо»
«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
LiveSport.ru вчера в 14:38
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым 05 сентября в 06:49
Финансы
Центробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса вчера в 07:44
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Теннисист Медведев вышел в финал US Open
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РБК вчера в 18:59
Футбол
Платини пообещал вернуться к футбольной деятельности
Бывший президент УЕФА и легендарный французский футболист Мишель Платини пообещал, что вернется к футбольной деятельности по окончании срока своего отсранения, истекающего 7 октября текущего года.
ProstoProSport вчера в 23:55
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Журналист обвинил Трампа в ведении войны против Калифорнии
Антимонопольное расследование Минюста США против четырех автопроизводителей является частью войны президента США Дональда Трампа со штатом Калифорния.
РЕН ТВ 00:43
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:57
Политика
Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до «точки замерзания»
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РИА Новости вчера в 23:10
Авто
3 лучших машины для тюнинга
Пройти через процедуру тюнинга имеет возможность любая модель автомобиля, но имеются машины, которые приобрели особую любовь у специалистов по улучшению и доработке автомобилей.
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Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня вчера в 07:51
Происшествия
В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре
РИА Новости вчера в 15:11
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
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В Подмосковье пенсионерка отдала 300 тыс. рублей за снятие «порчи»
Жительница Лобни отдала «гадалке» более 300 тыс. рублей и украшения ради снятия «порчи», сообщили 6 сентября в ГУ МВД по Московской области.
Известия вчера в 22:03