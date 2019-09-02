Происшествия
Российская газетаПотерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет. Такую информацию в понедельник распространила пресс-служба МВД республики. По ее данным, девочка Юля пропала в поезде "Минск - Осиповичи".
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с чего всё началось
Как сообщили стражи правопорядка, ее родители два дня ездили по станциям, расклеивали фотографии, расспрашивали уличных продавцов и обыскали все колодцы в округе.Телеканал 360°вчера в 12:40
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В Москве нашли потерявшуюся 20 лет назад ребенком жительницу Белоруссии
Московский Комсомолецвчера в 15:51
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
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Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России: ее родители потеряли, когда девочке было 4 года
КП - Беларусьвчера в 09:34
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 11:48
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском 01:56
Экономика
Промопроизводство замедлило рост
За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
В качестве ограничений при регистрации самовольно захваченных участков государство обозначило: срок возделывания не менее 15 лет; отсутствие споров с соседями; площадь не более 10% от законного участка земли (если администрацией региона не установлены иные лимиты); отсутствие претензий со стороны органов власти.
Южный Федеральный 01 сентября в 01:27
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Космос
В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал
Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.
ТАСС вчера в 11:08
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Теннис
Осака: Не знаю, почему трибуны освистывают Медведева, это просто смешно
В матче против испанца Фелисиано Лопеса трибуны освистали Медведева, в ответ на это он показал болельщикам средний палец.
Нева Спорт 01:55
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Финансы
Доля краткосрочных вкладов россиян за год упала в полтора раза
Доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%.
Известия вчера в 13:30
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помогать людям
Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в реструктуризации долгов пострадавшим от паводков жителям Иркутской области.
URA.Ru вчера в 08:56
Происшествия
Москвича наказали в Кемерове за плохое поведение в самолете
Поведение москвича вынудило командира самолета сообщить о проблемном пассажире диспетчеру кемеровского аэропорта.
Avoka.do вчера в 23:59
Финансы
Крупнейший дубайский банк в разы нарастил объем иностранного капитала
2 сентября 2019 года Emirates NBD, крупнейший банк Дубая, объявил об увеличении иностранного капитала с 5% до 20%.
Русские Эмираты 01:50
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться школьникам
Родителям, организующим питание школьников, нужно полагаться не только на интуицию и здравый смысл, но и соблюдать определенные правила для сохранения здоровья ребенка: приемы пищи должны быть регулярными, еда – свежей и разнообразной, нужно учитывать энергетическую ценность рациона, блюда полезнее варить или запекать, нежели жарить, рассказали в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 01:19
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта по делу Абызова
Как отмечает «Коммерсантъ», Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в деле против Абызова.
Ведомости вчера в 20:15
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
РБК вчера в 18:00
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Гахария
Правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру главы МВД Георгия Гахарии, отставки которого добивались митингующие в Тбилиси после разгона антироссийской акции протеста, заявил во вторник на брифинге председатель партии Бидзина Иванишвили.
РИА Новости 02:08
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Общество
Названы регионы России с самой дешёвой электроэнергией
В России самая доступная электроэнергия оказалась в Иркутской области.
REGNUM вчера в 01:40
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29