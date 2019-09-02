Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПотерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет. Такую информацию в понедельник распространила пресс-служба МВД республики. По ее данным, девочка Юля пропала в поезде "Минск - Осиповичи".
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 стражи правопорядка, ее родители два дня ездили по станциям, расклеивали фотографии, расспрашивали уличных продавцов и обыскали все колодцы в округе.
Телеканал 360°вчера в 12:40

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Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России

Известиявчера в 16:00

В Москве нашли потерявшуюся 20 лет назад ребенком жительницу Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 15:51

Белоруска, потерявшаяся 20 лет назад в электричке, нашла родителей

Газета.Ruвчера в 15:18

Видео: счастливая мать обнимает дочь, потерявшуюся 20 лет назад

РЕН ТВвчера в 16:38

Девушка, потерявшаяся в поезде в Белоруссии, нашла родителей через 20 лет

RT на русскомвчера в 14:11

Пропавшая в электричке девочка нашлась 20 лет спустя в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 12:40

Потерявшаяся в электричке белоруска нашлась спустя 20 лет в России

Lenta.ruвчера в 12:25
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон

Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России: ее родители потеряли, когда девочке было 4 года

КП - Беларусьвчера в 09:34
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 11:48
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика

На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском 01:56
Экономика

Промопроизводство замедлило рост

За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

В качестве ограничений при регистрации самовольно захваченных участков государство обозначило: срок возделывания не менее 15 лет; отсутствие споров с соседями; площадь не более 10% от законного участка земли (если администрацией региона не установлены иные лимиты); отсутствие претензий со стороны органов власти.
Южный Федеральный 01 сентября в 01:27
Происшествия

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК 01:49
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Космос

В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал

Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.
ТАСС вчера в 11:08
Происшествия

В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет

Российская газета 01:41
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Теннис

Осака: Не знаю, почему трибуны освистывают Медведева, это просто смешно

В матче против испанца Фелисиано Лопеса трибуны освистали Медведева, в ответ на это он показал болельщикам средний палец.
Нева Спорт 01:55
Шоу-бизнес

Шуфутинский не собирается отказываться от песни «3 сентября»

РИА Новости 01:06
Политика

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Финансы

Доля краткосрочных вкладов россиян за год упала в полтора раза

Доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%.
Известия вчера в 13:30
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помогать людям

Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в реструктуризации долгов пострадавшим от паводков жителям Иркутской области.
URA.Ru вчера в 08:56
Происшествия

Москвича наказали в Кемерове за плохое поведение в самолете

Поведение москвича вынудило командира самолета сообщить о проблемном пассажире диспетчеру кемеровского аэропорта.
Avoka.do вчера в 23:59
Финансы

Крупнейший дубайский банк в разы нарастил объем иностранного капитала

2 сентября 2019 года Emirates NBD, крупнейший банк Дубая, объявил об увеличении иностранного капитала с 5% до 20%.
Русские Эмираты 01:50
Происшествия

В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне

На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Экономика

Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться школьникам

Родителям, организующим питание школьников, нужно полагаться не только на интуицию и здравый смысл, но и соблюдать определенные правила для сохранения здоровья ребенка: приемы пищи должны быть регулярными, еда – свежей и разнообразной, нужно учитывать энергетическую ценность рациона, блюда полезнее варить или запекать, нежели жарить, рассказали в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 01:19
Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта по делу Абызова

Как отмечает «Коммерсантъ», Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в деле против Абызова.
Ведомости вчера в 20:15
Происшествия

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

РБК вчера в 18:00
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Гахария

Правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру главы МВД Георгия Гахарии, отставки которого добивались митингующие в Тбилиси после разгона антироссийской акции протеста, заявил во вторник на брифинге председатель партии Бидзина Иванишвили.
РИА Новости 02:08
Происшествия

В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек

Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Общество

Названы регионы России с самой дешёвой электроэнергией

В России самая доступная электроэнергия оказалась в Иркутской области.
REGNUM вчера в 01:40
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Экономика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
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