с чего всё началось

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет. Такую информацию в понедельник распространила пресс-служба МВД республики. По ее данным, девочка Юля пропала в поезде "Минск - Осиповичи".

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

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