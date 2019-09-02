Происшествия
Российская газетаПотерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет. Такую информацию в понедельник распространила пресс-служба МВД республики. По ее данным, девочка Юля пропала в поезде "Минск - Осиповичи".
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с чего всё началось
Как сообщили стражи правопорядка, ее родители два дня ездили по станциям, расклеивали фотографии, расспрашивали уличных продавцов и обыскали все колодцы в округе.Телеканал 360°вчера в 12:40
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В Москве нашли потерявшуюся 20 лет назад ребенком жительницу Белоруссии
Московский Комсомолецвчера в 15:51
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:44, Вашингтон
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Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России: ее родители потеряли, когда девочке было 4 года
КП - Беларусьвчера в 09:34
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:44, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 01 сентября в 07:35
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Общество
Росстат назвал число работающих россиянок
В целом же в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше. Среди мужчин трудоустроены оказались 67,8%.
Газета.Ru вчера в 21:24
Культура
Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии
Красная весна вчера в 13:31
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ вчера в 15:53
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Хоккей
«Автомобилист» одержал волевую победу над «Северсталью»
«Автомобилист» начал новый сезон КХЛ с домашней победы над «Северсталью». Счет в матче открыли хоккеисты череповецкой команды.
Матч ТВ вчера в 12:40
Общество
Эвакуацию на побережье США объявили из-за урагана
На всем побережье американского штата Южная Каролина объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Дориан".
Москва 24 01 сентября в 21:44
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец вчера в 04:45
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Экономика
В Хакасии из-за долгов ограничили электроэнергию на объектах ЖКХ
Долги коммунальщиков в Хакасии повлекли ограничения подачи электроэнергии на 12 объектах предприятий коммунального сектора.
REGNUM вчера в 23:40
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия вчера в 10:03
Происшествия
На берегу Белого моря обнаружены радиоактивные понтоны
Красная весна вчера в 20:48
Здоровье
Терапевт дала советы людям, чувствительным к магнитным бурям
С 31 августа 2019 года наступил период сильных магнитных возмущений, которые для многих людей не проходят бесследно.
Дни24 вчера в 13:01
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Инфорос вчера в 08:45
Авто
Фотошпионы запечатлели салон новой Kia Optima
Седан KIA Optima третьего поколения, который уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, готовится к премьере.
Автоновости дня вчера в 07:33
Футбол
«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»
«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича.
Sports.ru вчера в 12:40
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Космос
Обнаружен астероид, способный менять свой цвет и лететь как комета
Ugpressa.ru 01 сентября в 16:53
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском вчера в 15:33
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Футбол
«Ростов» хотят убрать со стадиона «Ростов Арена»
Pravda.Ru вчера в 09:57
Общество
В Facebook допустили отказ от счетчика лайков под постами
Facebook изучает возможность введения функции, которая позволяет скрыть число лайков под постами пользователей в новостной ленте, пишет TechCrunch.
РБК вчера в 15:07
Кино
Роберт Дауни-младший рассказал о причине ухода из Marvel
Роберт Дауни-младший рассказал, почему они с Крисом Эвансом ушли из киновселенной Marvel.
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Политика
Путин пообещал посетить еще раз пострадавший от наводнения Тулун
iReactor вчера в 07:11
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК вчера в 06:22
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16