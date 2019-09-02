Происшествия
Российская газетаПотерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет. Такую информацию в понедельник распространила пресс-служба МВД республики. По ее данным, девочка Юля пропала в поезде "Минск - Осиповичи".
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с чего всё началось
Как сообщили стражи правопорядка, ее родители два дня ездили по станциям, расклеивали фотографии, расспрашивали уличных продавцов и обыскали все колодцы в округе.Телеканал 360°12:40
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон
Политика
Глава МИД Турции упрекнул НАТО в политике двойных стандартов
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что коллеги по НАТО используют политику двойных стандартов по отношению к его стране из-за развития российско-турецких отношений.
RT на русском 12:07
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия 17:23
Происшествия
Полиция задержала Любовь Соболь
Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
Ведомости 16:14
Политика
Первый президент Крыма вышел из комы
Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
РБК 14:49
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Шоу-бизнес
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем Ситуация осложнялась тем, что матерью будущей звезды была учительница, и одноклассники не хотели водиться с девочкой.
Вокруг ТВ 08:45
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Ранее в Сербии и Черногории осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 18:29
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:47
Общество
В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Политика
Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.
Газета.Ru вчера в 22:11
Экономика
Медведев проведет совещания о бюджетных расходах на ЖКХ, жилье и культуру
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещания о расходах федерального бюджета в 2020-2022 годах на ЖКХ, жилищное строительство, физкультуру и культуру.
ТАСС 17:03
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Футбол
Сломавший нос таксисту Бендтнер перешел в «Копенгаген»
Напомним, в конце прошлого года был приговорен к 50 суткам домашнего ареста за нападение на водителя такси, которому футболист сломал нос.
Sport24.ru 19:26
Экономика
СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию
Покупателем выступит «Татнефть» СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг.
Коммерсантъ 04:07
Футбол
«Сознательно отдали инициативу „Спартаку“ и достаточно спокойно оборонялись». Семак — о победе в Москве
Сергей Семак одержал первую в тренерской карьере победу над «Спартаком» и дал интервью «Матч ТВ».
Матч ТВ 08:39
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия вчера в 03:02
Путешествия
Индия снизила стоимость электронных виз
Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс 07:58
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Игры
Звучит как угроза – Konami продолжит делать «высококачественные консольные игры»
После Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 2015 года выпуска компания Konami сконцентрировалась на мобильных проектах и сериях по типу Pro Evolution Soccer и Yu-Gi-Oh.
Городской портал Новый Нижний 18:20
Экономика
Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансирования более высоких расходов на оборону, поскольку оно «наращивает усилия по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море».
RT на русском вчера в 10:47
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Гаджеты
В РФ начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro
В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.
Актуальные Новости 08:25
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59