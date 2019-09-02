Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПотерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет. Такую информацию в понедельник распространила пресс-служба МВД республики. По ее данным, девочка Юля пропала в поезде "Минск - Осиповичи".
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 стражи правопорядка, ее родители два дня ездили по станциям, расклеивали фотографии, расспрашивали уличных продавцов и обыскали все колодцы в округе.
Телеканал 360°12:40

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Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России

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В Москве нашли потерявшуюся 20 лет назад ребенком жительницу Белоруссии

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Белоруска, потерявшаяся 20 лет назад в электричке, нашла родителей

Газета.Ru15:18

Видео: счастливая мать обнимает дочь, потерявшуюся 20 лет назад

РЕН ТВ16:38

Девушка, потерявшаяся в поезде в Белоруссии, нашла родителей через 20 лет

RT на русском14:11

Пропавшая в электричке девочка нашлась 20 лет спустя в Белоруссии

Телеканал 360°12:40

Потерявшаяся в электричке белоруска нашлась спустя 20 лет в России

Lenta.ru12:25
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон

Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России: ее родители потеряли, когда девочке было 4 года

КП - Беларусь09:34
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон
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